Sortir

Voir des films en plein air sera possible cet été

Même si la majorité des festivals openair ont été annulés, «Dix toiles sous les étoiles» aura bien lieu, chaque samedi à Lausanne.

Youpie! Même si le COVID 19 a eu la peau d’une grande partie des festivals de l’été, il sera quand même possible d’aller se poser dans un parc et de regarder un film en plein air (qui plus est gratuitement). Lancé il y a 16 ans par le Zinema, «Dix toiles sous les étoiles» est de retour dès ce week-end. Chaque samedi entre le 27 juin et le 29 août, un film sera projeté à 22 h au Parc Mont-Repos (ou au Zinema en cas de pluie), précédé d’une avant-partie concert, théâtre ou lecture en musique.