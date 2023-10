Voir l’argent liquide s’évaporer: impensable pour 72% des Suisses

Imaginer que la monnaie sonnante et trébuchante fasse partie d’un lointain souvenir n’est pas encore d’actualité en Suisse. Alors que dans des pays scandinaves, les paiements en argent liquide deviennent toujours plus rares, les Helvètes restent attachés à leurs billets et à leurs pièces, selon un sondage publié par l’entreprise philoro et réalisé par l’Université de Saint-Gall.