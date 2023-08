Grimes n'est pas ravie du combat entre Musk et Zuckerberg

Alors que l’éventuel combat d’arts martiaux mixtes (MMA) entre Elon Musk et Mark Zuckerberg pourrait avoir lieu le 26 août 2023, et être retransmis en direct sur X (anciennement Twitter), Grimes, l’ex-compagne du patron de Tesla, a donné son avis sur ce duel. «Elon est très fort, mais Zuck(erberg) semble s’être beaucoup entraîné», a confié ce mardi 8 août 2023, la chanteuse de 35 ans à « Wired ».

Et si elle «pense» que le combat aura bel et bien lieu, la Canadienne qui a deux enfants avec Elon Musk – un fils, X Æ A-XII (3 ans) et une fille, Exa Dark Siderael (1 an) – ne semble pas ravie que cela soit le cas. «Je préférerais que ça n’arrive pas. J’adore les combats de gladiateurs, mais voir le père de ses enfants se battre physiquement n’est pas le sentiment le plus agréable qui soit», a-t-elle expliqué. «Mais cela ne va pas causer de lésions cérébrales, donc je pense que c’est une bonne chose. Les hommes ont besoin d’un exutoire pour leur masculinité», a conclu celle qui ne veut pas que ses enfants l’appellent maman.