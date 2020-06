Kendji Girac

«Voir les gens s’amuser sur mes chansons est mon unique but»

«Habibi», de Kendji Girac, fait déjà très fort peu après sa sortie. Logique, ce morceau est taillé pour l’été.

Le Français, qui aura 24 ans le 3 juillet 2020, se sent plus mature et donc capable de parler d’amour dans ses chansons.

Le Français n’avait plus rien publié depuis deux ans et son album à succès «Amigo». C’est peu dire qu’avec «Habibi» il opère un retour en force. Ce single s’est directement classé en tête des charts en France et ici. Écrit par Slimane, qui comme Kendji Girac a gagné «The Voice», ce titre sent bon l’été. Une impression confirmée par son interprète.