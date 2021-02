Samedi 6 février 2021 sera lancée la nouvelle plateforme suisse Film Live Streaming . Sa spécificité? Un film y sera diffusé chaque samedi, précédé d’une présentation et suivi d’une rencontre virtuelle sous forme de live chat avec des personnes ayant travaillé sur celui-ci.

Les réjouissances démarrent avec le génial «L’ordre divin» de Petra Volpe (la Suissesse interagira avec les spectateurs à l’issue de la projection). Suivront le doc «I Am Greta» de Nathan Grossman (le 13 février) et la romance «Été 85» de François Ozon (le 19 février). Pour voir un de ces longs métrages, il suffit d’acheter un billet (8fr.50) directement sur la plateforme et de cliquer sur le lien reçu ensuite sur votre e-mail.