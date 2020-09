Un riverain a obtenu gain de cause: l’hôpital ne pourra plus ouvrir les fenêtres de la maternité pendant l’été et installera la climatisation.

La limite du soutenable a été dépassée pour ce Zurichois. Tamedia/Doris Fanconi

Elles ont beau crier en plein travail pour donner la vie, leurs cris n’auront pas trouvé grâce aux oreilles d’un habitant de la très huppée Goldküste au bord du lac de Zurich. En été, la maternité ouvre les fenêtres pour ventiler les chambres où s’activent les parturientes, et ce riverain n’en a plus pu: il a porté plainte, comme le relate le «Zürichsee-Zeitung». Et pour ajouter une cocasserie supplémentaire à l’histoire: on parle là de l’hôpital de la commune de Männerdorf (ZH). Traduction littérale pour les non-germanophiles: le «village d’hommes».

Et il a gagné: la porte-parole de l’hôpital a confirmé que les fenêtres ne seraient à l’avenir plus ouvertes et que la climatisation serait installée. Les autres détails de la plainte du bonhomme sont tus.

Comme un concert de rock

Interrogée par le journal alémanique, la présidente de la Fédération suisse des sages-femmes adopte un langage très diplomatique: elle «comprend» que le bruit émis par les futures mères puisse déranger. Mais tout de même. «Vous ne pouvez quand même pas dire à une femme de se taire!» déplore-t-elle.