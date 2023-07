Véhicule à contresens sur l'A1 entre Morat et Avenches

Un drame a pu être évité jeudi après-midi sur l’autoroute A1 entre Avenches (VD) et Morat (FR). La police fribourgeoise est intervenue après le signalement d’un véhicule à contresens, vers 16h40. «Grâce au dispositif mis en place, une patrouille de police a réussi à stopper le véhicule qui survenait en face, dans le tunnel des Vignes», dit la police cantonale.

La conductrice a pu être interpellée. Il s’agit d’une femme de 47 ans domiciliée dans la région. «Manifestement dans un état second et désorientée, elle a été prise en charge et acheminée dans un hôpital pour différents contrôles», ajoutent les forces de l’ordre.