Zurich - Voiture dans la Limmat: des passants se jettent dans l’eau gelée

Un accident peu commun s’est produit, vendredi vers 12 h 30, à Zurich. Plusieurs lecteurs signalent qu’une voiture a fini sa course dans la Limmat. Sur les photos prises sur place, on voit des passants dans l’eau gelée en train de tenter de retourner l’auto. Un témoin affirme qu’une personne a dû être réanimée par les secours. La police confirme une intervention en cours et indique qu’une personne a dû être réanimée et a ensuite été transportée dans un état critique à l’hôpital.