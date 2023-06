Genève: Voiture dans le lac après un stupide jeu en état d’ébriété

Une voiture à l’eau est une rareté. Qu’un occupant soit encore dans l’habitacle à l’arrivée des secours l’est encore plus. Mais que le conducteur ait volontairement précipité son véhicule dans les flots est carrément exceptionnel. Cet épisode improbable s’est produit mardi soir, vers 20h20, au quai de Corsier, près du restaurant Le Petit Lac. Il ressort des témoignages recueillis par la police que la Mercedes était utilisée par deux hommes qui jouaient à mettre ses roues dans l’eau, puis les retirer, puis les enfoncer un peu plus, et ainsi de suite, «jusqu’au moment où le véhicule est bloqué et où on appelle les secours, relate Alexandre Brahier, le porte-parole des forces de l’ordre. Il existe des jeux un peu plus intelligents… Ce genre d’expérience est à proscrire pour permettre à la brigade de la navigation, déjà bien sollicitée à cette période, d’intervenir sur des urgences vitales.»