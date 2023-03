Fribourg: Voiture détruite par le feu en bordure d’autoroute

Quelques minutes plus tard, elle était méconnaissable.

«C’était impressionnant. J’ai d’abord vu au loin une épaisse fumée noire et, en arrivant à la hauteur du véhicule, c’est la chaleur qui m’a le plus interpellé», explique un témoin. Lundi matin, vers 8h, une voiture était la proie des flammes sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A12, entre Fribourg et Matran, en direction de Bulle. «Le conducteur, seul à bord, a pu sortir à temps sans soucis. Il n’y a pas eu de blessé», commente la police cantonale fribourgeoise.