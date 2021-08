Mobilité - Voiture électrique, hybride ou moteur à essence? Ce que vous devez savoir – Partie 1

Le choix est difficile: l’avenir appartient aux voitures électriques, les moteurs à combustion interne sont en train de devenir des reliques fossiles, et il y a également l’hybride. Vous découvrirez ici quand une voiture électrique représente un bon choix et à quel moment une hybride se justifie. Premier volet d’une mini-série.

Les voitures à essence sont en progression, mais l’achat d’un véhicule à moteur à combustion ne vaudra bientôt plus la peine. Christoph Soeder/dpa

Voiture électrique, hybride, à essence ou diesel: au moment d’acheter un nouveau véhicule, vous êtes confronté à une tâche aussi compliquée que de faire un choix dans un Starbucks, tant l’offre est vaste. Mais une chose est sûre: à moyen terme, les voitures ayant un moteur à combustion seront des reliques fossiles, et leur valeur sur le marché de l’occasion diminuera.

L’attrait pour les véhicules électriques, en revanche, ne cesse d’augmenter, y compris sur le marché de l’occasion. Néanmoins, des questions se posent sur leur rapide obsolescence et sur les possibilités de recharge. Le développement technologique fait en effet la course en tête, un peu comme Lewis Hamilton sur l’Autodromo Nazionale Monza.

Sur la ligne de départ, on trouve également les véhicules hybrides. Mais leur technologie est complexe et, suivant comment, ils peuvent consommer plus de carburant qu’un gros moteur à essence. Alors, comment choisir la voiture qui correspond à ses habitudes routières? Grâce à Valentin Pirovano, de l’agence de leasing et d’abonnement en ligne gowago.ch, nous répondons aux questions les plus importantes.

1. Quels sont les avantages des voitures électriques et hybrides?

Les voitures électriques sont les véhicules de demain et offrent une conduite silencieuse et sans émissions. Il en va de même pour les modèles plug-in hybrides, qui peuvent être rechargés et rouler en mode purement électrique sur de courtes distances. Les versions électriques ont pour avantages d’avoir une usure technique moindre et des freins qui durent plus longtemps grâce à la récupération de l’énergie lors du freinage moteur. En outre, si on réalise plus de 10’000 kilomètres par an, le coût total de possession (TCO) – qui comprend toutes les dépenses, y compris le service, l’entretien, le carburant, etc. – est inférieur à celui des voitures ayant un moteur fossile. Et, en fonction du canton, les voitures équipées d’un plug-in sont exemptées des taxes de circulation ou bénéficient de subventions supplémentaires.

2. Quels sont les inconvénients?

Si on parcourt moins de 10’000 kilomètres par an, le TCO des voitures électriques n’est aujourd’hui pas meilleur que celui des véhicules roulant grâce aux carburants fossiles, en raison d’un prix d’achat élevé. Les voitures électriques sont cependant de moins en moins chères, et leurs prix baissent particulièrement rapidement dans la catégorie des véhicules compacts. Le coût des batteries a également été divisé par deux au cours des cinq dernières années. D’ici à 2024, le coût devrait probablement être inférieur à 100 dollars par kilowattheure (kWh). Cela dit, les voitures équipées d’une prise ont besoin d’installations de recharge, ce qui peut entraîner des surcoûts d’investissement. Et si l’infrastructure de recharge est bien développée en Europe centrale, le réseau dans le sud de l’Italie, en Espagne ou dans les Balkans, par exemple, est limité.

3. Qui a intérêt à choisir une voiture électrique?

Généralement toutes les personnes ayant la possibilité de la recharger. C’est un véhicule facile à conduire et son couple offre beaucoup de plaisir une fois au volant. Son coût global en fait une voiture intéressante en cas de conduite fréquente.

4. À qui une voiture hybride convient-elle?

Seuls les véhicules hybrides que l’on a la possibilité de recharger ont un intérêt. Ils présentent plusieurs avantages, notamment lors de courts trajets réalisés fréquemment. Selon les modèles, ils peuvent effectuer de 30 à 45 km en n’utilisant que de l’énergie électrique.

Mais attention, les hybrides impliquent deux technologies et un poids plus élevé que les moteurs à combustion interne. Si l’on n’est pas en mesure de les recharger, il se peut qu’elles consomment plus de carburant que les véhicules purement thermiques, car les moteurs fossiles des hybrides sont optimisés pour soutenir l’entraînement électrique et non pour la propulsion sur des distances importantes.

Lors de longs trajets, les voitures hybrides rechargeables vous libèrent en revanche de l’angoisse de ne pas trouver une borne de recharge. Elles conviennent également à ceux qui ne sont pas coutumiers de l’électromobilité pure.

5. Quand les voitures à essence et diesel ont-elles encore un sens?

Sur le plan financier, les voitures de petite taille et compactes ne parcourant pas beaucoup de kilomètres restent (encore) plus favorables en termes de coût total de possession (TCO). Mais avec l’apparition de stations de recharge jusque dans les régions montagneuses reculées, les voitures à essence n’auront bientôt plus de raison d’être.

La deuxième partie sera publiée le 24 août.