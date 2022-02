Annecy (F) : Voiture en feu: 500 clients et employés d’un hypermarché évacués

Vendredi après-midi, un incendie s’est déclaré dans le parking souterrain d’une grande surface. Tous les occupants ont dû quitter les lieux. Ceux qui étaient venus en voiture ont dû attendre trois heures avant de pouvoir la récupérer.

Il était environ 15h, vendredi, quand une voiture garée dans le parking souterrain de l’hypermarché Carrefour, à Annecy (F), s’est embrasée. Très vite, une épaisse fumée s’est dégagée de cet incendie et a gagné l’intérieur du magasin, qui a été immédiatement évacué. Ce sont environ 500 personnes, dont une centaine d’employés, qui se sont retrouvées à patienter dehors, ont rapporté les médias locaux, dont «Le Dauphiné libéré» . Pas moins de 150 véhicules étant stationnées dans ce sous-sol, l’intervention des pompiers s’est révélée délicate. Au total, ce sont 40 sapeurs qui ont été mobilisés.

Selon «Le Messager» et France-Bleu, les opérations se sont terminées aux alentours de 18h et trois véhicules ont été endommagés par les flammes. Aucun blessé n’est à déplorer. Le magasin a pu rouvrir et les clients qui attendaient de pouvoir récupérer leur voiture ont pu le faire en toute sécurité.