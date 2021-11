Saint-Gall : Voiture en feu à cause d’une panne technique

Un automobiliste a vu de la fumée s’échapper du moteur de son auto. Il l’a parquée et elle s’est embrasée.

La voiture d’un homme de 47 ans a commencé à avoir des problèmes moteur samedi peu après midi et demi à Wil (SG). Le conducteur s’est arrêté sur un parking et a vu de la fumée s’échapper du compartiment moteur. Peu de temps après des flammes ont jailli et la voiture s’est embrasée. Les pompiers de Wil ont pu éteindre le sinistre. En raison de fuites de liquides, un puits voisin a dû être pompé.