Les hommes du Service d’incendie et de secours (SIS) sont intervenus dans la nuit de vendredi à samedi pour éteindre une voiture en flammes sur un terrain de basket, à l’avenue des Communes-Réunie, à Lancy. Neuf pompiers et deux véhicules ont été dépêchés sur place. «Nous avons reçu une petite dizaine d’appels dès minuit vingt, confirme le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du SIS. L’incende a été maîtrisé et l’opération s’est terminée à 2h25. L’enquête de police devra déterminer les circonstances du sinistre.»