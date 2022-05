Haute-Savoie (F) : Voiture en flamme: 45 personnes évacuées et trois autres à l’hôpital

Un véhicule a pris feu dans le parking souterrain d’un immeuble à Bonne, dans la nuit de vendredi à samedi. Deux gendarmes et une personne âgée ont été intoxiqués par la fumée.

Les habitants d’un immeuble à Bonne, en France voisine, ont été réveillés en pleine nuit vendredi soir. En cause, une voiture en feu dans le parking souterrain du bâtiment. Voyant de la fumée sortir des lieux, deux gendarmes ont alerté les secours et ont procédé à l’évacuation des locataires. Arrivés sur place, les pompiers ont pris le relais et ont stoppé la propagation de l’incendie, relate le «Dauphiné libéré». Au total, 45 personnes ont dû quitter leur logement. La salle des fêtes de la région a été mise à leur disposition, jusqu’à ce qu’ils puissent rentrer chez eux, vers 6h du matin.