Vaud : Voiture suspendue à un arbre à Crissier

Un accident spectaculaire s’est produit jeudi en fin de journée. Les passagers du véhicule accidenté n’ont heureusement pas été blessés.

Les faits se sont produits jeudi après-midi à Crissier (VD). Une voiture, seule en cause, a fait une embardée et s’est retrouvée pendue dans un arbre. Si ses occupants n’ont pas été blessés, il a néanmoins fallu faire intervenir les pompiers pour les désincarcérer. L’accident s’est produit au chemin du Closalet, soit la zone commerciale qui se trouve à proximité de l’échangeur autoroutier de Villars-Sainte-Croix, au croisement de l’A1 et de l’A9. Il a entraîné des bouchons conséquents, tant dans le secteur que sur l’autoroute.