«Bouquet d’interventions» : Voitures à essence et SUV: les Verts lancent l’assaut au Parlement

Le parti dépose une multitude de textes à Berne pour faire baisser fortement les émissions de carbone, et ce très rapidement.

Laurent Guiraud/Tamedia

«Les Verts ne lâchent rien.» La phrase du communiqué de presse du parti écologiste laisse entrevoir que les ambitions sont fortes. Portés par leurs succès électoraux dans plusieurs cantons, les Verts ont déclaré ce jeudi avoir déposé «un bouquet d’interventions pour maintenir la protection climatique à l’ordre du jour» du Parlement.

Adieu énergies fossiles

C’est bien une salve qui a été déposée lors de cette session. Avec deux cibles: les grosses voitures, et plus généralement toutes celles qui sont propulsées aux énergies fossiles. Entre demander peu mais l’obtenir, ou demander beaucoup et n’en obtenir peut-être qu’une partie, les Verts ont opté pour la deuxième option.

Le parti veut tout simplement «qu’aucune nouvelle voiture de tourisme ni aucun véhicule utilitaire léger propulsé par des énergies fossiles ne soit plus immatriculé en Suisse à partir de 2023», comme le dit la motion du Zurichois et président du parti, Balthasar Glättli.

Asile, soleil et finance

Autre cible: les SUV et les 4x4. La motion de la Genevoise Isabelle Pasquier-Eichenberger demande que soit interdite «l’importation de véhicules sportifs utilitaires et de véhicules tout-terrain neufs de 2 tonnes et plus dès 2022», ajoutant que des exceptions peuvent être prévues si le besoin est prouvé.

En plus de ces deux mesures chocs, les Verts déposent également des textes qui demandent que tous les toits, là où c’est possible, soient recouverts de panneaux solaires; que le changement climatique soit reconnu comme un motif d’asile; et que les formations, notamment dans le domaine financier, incluent une sensibilisation au développement durable.