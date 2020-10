Voitures anciennes sans appuie-têtes – quelle sécurité pour les enfants?

Pour beaucoup, une sortie en voiture par une belle soirée est le meilleur moyen de finir la journée, et c’est bien sûr encore mieux en famille. Et même si les enfants se réjouissent probablement d’embarquer à bord d’un modèle de collection, cela n’est pas sans danger: la plupart des voitures anciennes ont été fabriquées à une époque où les ceintures de sécurité, ou encore les appuie-têtes comme c’est ici votre cas, ne faisaient pas partie des équipements obligatoires.

En raison d’un style de conduite généralement assez prudent et non agressif, le danger d’avoir un accident avec une voiture ancienne est plus faible, mais le risque de blessures en cas d’accident est environ 30% plus élevé qu’avec des véhicules plus récents. Votre dilemme concernant le rehausseur et les problèmes de sécurité associés est donc tout à fait légitime.