L’Union européenne veut rendre obligatoire le système ISA sur tout nouveau véhicule mis en circulation à partir de 2024, indique samedi «Blick». Ce qu’on appelle Intelligent Speed Assistant (ISA) est un système qui utilise des caméras et des données de navigation pour détecter la limite de vitesse sur un tronçon donné et avertit le conducteur par un signal visuel et acoustique en cas de vitesse trop élevée. Le Conseil européen pour la sécurité des transports (ETSC) trouve que ce système ne va pas assez loin. Il veut que la machine augmente la résistance de la pédale d’accélérateur et réduise la puissance du moteur en cas de vitesse inadaptée: une sorte de régulateur de vitesse forcé.