Bâle/Genève: Voitures de police: une durée de vie de cinq ans n’a rien d’exceptionnel

Toutes les voitures ne peuvent pas non plus être comparées aussi simplement car elles ont des usages parfois très différents. Par exemple, «un véhicule de patrouille assurant la sécurité des sites diplomatiques va être employé 24h/24 en tournus et atteint facilement 200’000 km en deux ans», ajoute-t-elle. Les faire tenir cinq ans devient plus compliqué. Dans les tâches administratives, par contre, on atteindra le cap bien plus tard. Si tant est que la comparaison tienne avec les voitures électriques à Bâle, il n’y aurait a priori rien d’ubuesque à ce que les Tesla soient remplacées après six ans.