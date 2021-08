Etats-Unis : Voitures électriques: Biden appuie sur l’accélérateur

Le président américain a signé un décret pour que la moitié des voitures vendues aux USA soient électriques, hybrides ou à hydrogène en 2030.

Joe Biden entend «mettre l’Amérique en position de mener l’avenir de la voiture électrique et de dépasser la Chine» en la matière.

Augmenter les ventes de voitures électriques, muscler des réglementations environnementales allégées par Donald Trump: Joe Biden dévoile jeudi, son plan pour verdir l’industrie automobile américaine, face à des concurrents chinois et européens agressifs.

Le président américain veut qu’en 2030, la moitié des voitures vendues aux Etats-Unis soient sans émissions, c’est-à-dire électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, selon un document rendu public par la Maison-Blanche. Joe Biden doit signer un décret en ce sens jeudi. Il entend «mettre l’Amérique en position de mener l’avenir de la voiture électrique, de dépasser la Chine» qui investit, produit et vend déjà à marche forcée, «et de faire face à la crise climatique.»

Les trois grands constructeurs américains, à savoir Ford, GM et Stellantis (qui a dans son giron la marque historique Chrysler) affirment dans un communiqué publié conjointement leur «ambition commune d’arriver en 2030 à 40 à 50%» de véhicules de ce type vendus chaque année aux Etats-Unis.

Dans un autre communiqué, les contructeurs BMW, Honda, Volkswagen, et Volvo, souvent considérés comme plus avancés en matière électrique que les grands noms de Detroit, berceau de l’industrie automobile américaine, «applaudissent» l’initiative.

Appui syndical

Le président américain, toujours soucieux de promettre «des emplois bien payés et syndiqués» à chacune de ses interventions publiques, a aussi rallié le puissant syndicat UAW. «Les membres de l’UAW sont prêts à construire ces voitures, ces camions électriques et les batteries qui vont avec. Nos membres sont l’arme secrète de l’Amérique pour gagner cette course mondiale», écrit son président Ray Curry, lui aussi cité dans la communication de la Maison-Blanche.