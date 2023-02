Offensive asiatique: Voitures électriques chinoises à la conquête du marché européen

Le temps où les voitures chinoises prêtaient à sourire est bel et bien révolu. Les nouveaux modèles d’Extrême-Orient en imposent et sont prêts à entamer leur conquête du marché européen. Voici la liste des marques les plus prometteuses.

Aiways

Aiways a été l'une des premières marques à se lancer à la conquête de nouveaux clients chez nous. Le premier modèle du constructeur chinois, l’Aiways U5, est disponible depuis l’année dernière en Suisse. Ce SUV entièrement électrique a été dévoilé au Salon international de l’automobile de Genève en 2019, ne manquant pas d’impressionner tant sur le plan visuel que technique.

L’Aiways U5 est disponible depuis l’année dernière en Suisse. Aiways

La voiture, dont le prix avoisine les 40'000 francs, développe une puissance de 150 kW et dispose d’une autonomie de plus de 400 kilomètres. L’année dernière, 51 Aiways U5 ont fait l’objet d’une immatriculation en Suisse. Cette année encore, Aiways prévoit de lancer un autre SUV sur le marché, le U6, lui aussi 100% électrique.

Nio

En automne dernier, Nio a fêté, à Berlin, son entrée sur le marché européen. Les modèles de la marque haut de gamme 100% électriques de Shanghai devraient bientôt être disponibles en Suisse. La société Nio Switzerland GmbH a d’ores et déjà vu le jour.

Les modèles de la marque Nio devraient aussi être disponibles prochainement en Suisse. Nio

Par rapport à d’autres constructeurs de voitures électriques, Nio mise sur l’échange de batterie, sur ses propres stations de recharge et sur son propre réseau de bornes de recharge. Chez nos voisins allemands, il est d’ores et déjà possible de passer commande de trois modèles: les berlines ET7 et ET5 et le SUV EL7. Les livraisons débuteront à l'automne.

BYD

Certes, BYD est encore une jeune marque automobile, mais derrière elle se cache l'un des plus grands groupes chinois de production de batteries. Dès 2003, l'entreprise a décidé de se lancer dans l'industrie automobile et sept ans plus tard, BYD produisait déjà un demi-million de voitures. Aujourd'hui, le groupe fait partie des plus grands constructeurs automobiles de Chine et donne du fil à retordre à la concurrence occidentale.

Avec la berline haut de gamme Han, la marque automobile chinoise BYD (Build Your Dreams) ne fait pas que concurrence à Tesla. BYD

Le SUV Tang et la berline haut de gamme Han met BYD (abréviation de «Build Your Dreams») en position de rivaliser aisément avec des marques comme Tesla... à des prix qui devraient défier toute concurrence. Déjà commercialisé en Norvège, le Tang devrait arriver chez les concessionnaires dans le reste de l’Europe au cours de l’année.

En dehors du Tang et de la Han, un SUV compact portant le nom de Atto 3 devrait également être lancé sur le marché. On ignore, pour l’heure, à partir de quand les modèles BYD seront disponibles en Suisse.

Ora

La marque de voitures électriques Ora appartient au constructeur chinois Great Wall Motors (GWM), qui est non seulement le premier constructeur automobile de Chine, mais également porteur d’espoir. Great Wall Motors débarque en Europe avec son Ora par le biais du groupe Emil Frey, responsable à la fois de l’importation, de la vente, de la logistique et du service après-vente des véhicules électriques.

La réminiscence de la Volkswagen Beetle d’Ora est disponible avec deux types de batterie qui offrent une grande autonomie. GWM

Le premier modèle Ora est baptisé Funky Cat. Cette réminiscence de la Volkswagen Beetle sera disponible avec deux types de batteries d’une autonomie de 420 kilomètres. Ora promet un environnement de commande numérique allant de la reconnaissance faciale (Face ID) à la commande vocale étendue. En Allemagne, la livraison des premières Funky Cat devrait encore avoir lieu cette année. Pour l’heure, aucune donnée n’a été communiquée à ce sujet pour la Suisse.

Wey

Wey est également issue de la forge de Great Wall Motors. La marque porte d’ailleurs le nom du fondateur et président de Great Wall Motors, Jack Wey. Tandis qu’Ora entend conquérir le marché européen en tant que marque électrique jeune et branchée, Wey mise plutôt sur le luxe et les technologies haut de gamme.

Wey mise sur le luxe et les technologies haut de gamme. GWM

Le premier modèle est le Wey Coffee 01, un SUV hybride rechargeable, d’une autonomie de 150 kilomètres. En Allemagne, ce modèle hybride est disponible à partir de 55’900 euros. Ce stimulant à quatre roues devrait également débarquer chez les concessionnaires en Suisse cette année – également par le biais du groupe Emil Frey.

MG

Les anciennes générations ont peut-être encore tendance à associer le nom de MG à de sympathiques roadsters et à d’élégantes berlines, mais ce temps est révolu. Depuis des années, MG Motors appartient au groupe chinois SAIC et commercialise également ses modèles électriques en Europe – même si cela était quasiment passé inaperçu jusqu’à présent.

Les anciennes générations ont peut-être encore tendance à associer le nom de MG à de sympathiques roadsters et à d’élégantes berlines, mais ce temps est révolu. MG Motors / SAIC