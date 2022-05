Berne : Voitures électriques: la Suisse met le turbo pour 2025

Trois nouveaux objectifs ont été définis pour la nouvelle étape en vue de la transition vers la mobilité électrique. Un protocole a été signé lundi, entre les exploitants de flottes électriques et la Confédération, les cantons et les communes.

Entamée en 2018, la première étape de la feuille de route pour la mobilité électrique, qui s’étend jusqu’en 2022, s’était fixé comme objectif d’augmenter la part de véhicules rechargeables parmi les nouvelles immatriculations de voitures de tourisme, afin que cette part atteigne 15% en 2022. L’engagement marqué de la branche et la volonté largement partagée au sein de la population de favoriser une mobilité plus respectueuse du climat ont permis d’atteindre cet objectif avant le terme fixé. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, cheffe du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), a donc suggéré de prolonger la feuille de route jusqu’en 2025 et de définir des objectifs plus ambitieux.