Automobiles: Voitures électriques: la Suisse se fait doubler par ses voisins

Les chiens préfèrent l’électrique

Les chiens seraient plus à l’aise dans les voitures électriques selon une récente étude britannique réalisée par un vendeur de voiture et une université. Les chercheurs ont étudié la fréquence cardiaque et le comportement des animaux en fonction du véhicule utilisé. Les chiens se sont montrés plus calmes lorsqu’ils étaient à bord d’une voiture électrique, notamment à cause de la diminution du bruit, concluent les auteurs de l’étude.