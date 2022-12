Fribourg: la subvention des bornes est presque à plat

Fribourg : Voitures électriques: l’enveloppe de subventions est presque à plat

Depuis le 1er juillet, l’État de Fribourg subventionne l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le secteur privé. La mesure se terminera au plus tard à la fin 2023, ou lorsque les moyens alloués, à savoir 1 million de francs, seront épuisés.

À ce jour, près de 80% du montant a trouvé preneur, soit 800'000 francs, qui ont été distribués en réponse aux 650 demandes de subventionnement. La très grande majorité de ces dernières ne portent que sur une seule borne de recharge et moins de dix demandes portent sur dix bornes ou plus.

Le million de francs alloué à cette mesure sera très certainement engagé avant la fin janvier 2023, et même probablement avant la fin de l’année 2022. Les personnes intéressées sont donc invitées à faire leur demande au plus vite. Plus d’infos www.fr.ch/sde/subventions.