Voitures électriques: L’UE assume le bras de fer avec Pékin

«Nous devons traiter ce problème avec sérieux. Il n’y a pas de raison spécifique pour des représailles, mais des représailles sont toujours possibles dans ce genre d’affaires», a-t-il déclaré lors d’une réunion des ministres de l’Économie et des Finances des Vingt-Sept. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé mercredi l’ouverture d’une enquête sur les subventions publiques chinoises aux automobiles électriques, afin de défendre l’industrie européenne face à des prix jugés «artificiellement bas».

Risque de conflit commercial

Si, au terme de son enquête, la Commission constate des infractions aux règles commerciales, elle pourrait infliger des droits de douane punitifs aux véhicules chinois, au risque de déclencher une guerre commerciale avec Pékin. Cette mesure «prise au nom d’une «concurrence loyale» est «ouvertement du protectionnisme» et elle «aura un impact négatif sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l’Union européenne», a répliqué jeudi le ministère du chinois du Commerce.