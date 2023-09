Voitures électriques: Stations de recharge: les autoroutes romandes sont les plus chères

Un «plein» coûte entre 23 et 46 francs

Il faut relever que c’est en Suisse romande que les prix sont les plus chers. En effet, c’est le relais du Saint-Bernard, à Martigny (VS) qui pratique les tarifs les plus élevés, juste devant le restoroute de Bavois (VD). Ceux de la Côte, de Lavaux, ou la Rose de la Broye sont dans la moyenne. Pourquoi est-ce plus cher chez nous? Le porte-parole du TCS, Massimo Gonnella se montre prudent et renvoie d’abord à la politique des fournisseurs. Il avance toutefois l’hypothèse de prix fixés selon la loi de l’offre et la demande. Ou des frais d’installation et d’entretien à amortir. Ou les taxes à payer à l’Office fédéral des routes. Bref: les facteurs sont nombreux, selon lui.