Journée contre le bruit

Voitures, voisins, votre vie est un enfer sonore

Pour nos lecteurs, le trafic routier est de loin la source principale de nuisances. Les efforts se poursuivent pour l’enrayer.

Notre appel à témoignages sur les nuisances sonores a rencontré un franc succès: vous êtes nombreux à nous avoir communiqué quel est le plus insupportable des bruits à vos oreilles. Et les résultats le montrent: il vient surtout de vos congénères.

Sur 167 réponses, seules 15 concernent une source de bruit non humaine, comme par exemple «le renard qui glapit dans la nuit et le grillon qui craquette dans l'herbette» du jardin d’un lecteur vaudois. Mais même dans cette catégorie animale, la majorité des réponses mentionne le chien des voisins (voir encadré).

Bruit routier en temps de Covid

L’Organisation mondiale de la santé l’a étudié: le bruit qui perturbe notre sommeil a des répercussion sur notre santé. Et pas seulement psychiquement parce que ça nous énerve: le phénomène favorise l’hypertension, les maladies cardiovasculaires et même le diabète. «Les coûts externes annuels du bruit routier se situaient en 2016 à plus de 2 milliards de francs», note l’Office fédéral de l’environnement. Selon la Confédération, 1 million de Suisses vivent toujours dans une zone exposée à un bruit nuisible pendant la nuit.

La Ligue suisse contre le bruit appelle à la poursuite des efforts menés depuis des années contre le bruit routier. Elle se veut optimiste. «En supposant que la crise actuelle favorise une diminution du trafic des pendulaires et peut-être aussi du trafic des loisirs à long terme, et que le réchauffement climatique nous pousse à réinventer la mobilité, les villes et les agglomérations ont maintenant la chance de devenir vraiment plus calmes et plus vivables, espère Peter Ettler.