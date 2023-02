Bâle : Voitures volées découvertes planquées dans des containers

Les douaniers ont mis la main sur 24 véhicules à l’origine douteuse, destinés à l’Afrique et qui transitaient via la Suisse.

Lors de contrôles effectués par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), 24 voitures volées ont été découvertes dans des conteneurs dans la région de Bâle, a annoncé lundi, l’OFDF, dans un communiqué. Les véhicules présentaient des traces d’effraction et se sont avérés, après des recherches, avoir été volés à l’étranger. Les voitures devaient être acheminées en Afrique via la Suisse. Ils ont été remis aux autorités de poursuite pénale compétentes, qui décideront de la suite à donner à cette affaire.