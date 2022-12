Bienne (BE) : Vol à l’arraché: une grand-mère blessée, l’auteur arrêté

La police cantonale bernoise a été alertée lundi vers 10h40 car une femme âgée avait été retrouvée allongée et était blessée dans une rue à Bienne. La retraitée a reçu les soins par une équipe d’ambulanciers et emmenée à l’hôpital. Il s’est avéré que la femme de 72 ans s’était fait voler son sac à main.

Des investigations ont été entreprises et une recherche active menée. Plus tard dans la journée, l’auteur présumé du vol a pu être retrouvé à Bienne et interpellé. Ce dernier, âgé de 31 ans, se trouvait en possession du contenu volé dans le sac de la victime. Il a été emmené au poste de police et a avoué être l’auteur du vol. L’homme a été arrêté provisoirement et devra répondre de ses actes devant la justice. Pour clarifier le déroulement exact des faits, un appel à témoins a été lancé.