Belgique : Vol de bijoux: la volte-face de la justice

Lors du procès en appel de 18 personnes prévenues de vol dans un avion à destination de la Suisse, la justice a décidé de renoncer à poursuivre certains des accusés, mardi.

Procès raccourci

Une prochaine audience est fixée le 19 octobre, afin de refaire le point sur l’état du dossier et de fixer des dates pour les débats, qui seront donc plus courts que prévus.

Les malfrats s’étaient emparés de 121 colis contenant des diamants mais aussi des lingots d’or et des pierres précieuses, pour un total de 37 millions d’euros. Ce vol est considéré comme le braquage le plus spectaculaire et le plus audacieux commis en Belgique.