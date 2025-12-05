Un étudiant ukrainien retrouvé carbonisé à Vienne après un vol de crypto

Un Ukrainien de 21 ans a été sauvagement torturé et brûlé vif dans une Mercedes à Vienne. Il venait d'une famille aisée et était le fils du vice-maire de Kharkiv.

Vol de crypto à Vienne : Un étudiant ukrainien retrouvé carbonisé dans une voiture

Le 26 novembre, les détecteurs d'incendie se sont déclenchés dans un complexe résidentiel de la Marlen-Haushofer-Weg, dans le quartier de Donaustadt à Vienne. Arrivés sur place, les pompiers ont découvert une Mercedes noire, entièrement brûlée. Le corps de Danylo K., un Ukrainien de 21 ans, a ensuite été découvert sur la banquette arrière du véhicule.

Selon les autorités autrichiennes, citées par Krone.at, l’étudiant aurait d’abord été agressé par un camarade d’études dans un parking souterrain près de l’hôtel Sofitel, avant d’être emmené en voiture et torturé. Il serait ensuite mort dans l’incendie du véhicule.

La victime, Danylo K., vivait ces derniers temps à Vienne, où il résidait avec sa compagne et leur enfant, après avoir notamment séjourné dans une tour résidentielle haut de gamme, la luxueuse Triiiple-Tower.

triiiple.at

La famille avait lancé un avis de recherche

Un avis de recherche avait déjà été lancé en Ukraine le 25 novembre, la famille s’inquiétant d’une absence de nouvelles jugée inhabituelle. Les proches ont ensuite constaté que deux comptes de cryptomonnaies avaient été vidés. Le montant n'a pas été communiqué.

Le corps du jeune homme de 21 ans a été découvert sur la banquette arrière d'une Mercedes calcinée. Heute.at

Deux suspects ukrainiens, âgés de 19 et 45 ans, faisaient l’objet d’une recherche internationale: ils ont été interpellés samedi dernier en Ukraine, avec d’importantes sommes en dollars en leur possession, laissant penser que les cryptoactifs auraient été rapidement convertis en espèces, selon la presse autrichienne.

( cga )