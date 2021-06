Canton de Saint-Gall - Vol de radium: une mère fulmine, le recteur tempère

Quelques jours après la révélation de l’affaire, on sait désormais que les faits se sont produits dans un gymnase privé de Gossau (SG). Son directeur, Lukas Krejci, assure: «Nous avons analysé l’affaire avec l’aide d’experts externes.» Il promet que des mesures ont été prises. Dorénavant, les élèves seront encore davantage sensibilisés aux risques et les mesures de précaution seront renforcées. Raison pour laquelle, ce type d’expériences continueront d’avoir lieu dans le cadre des cours de physique.

«C’est frustrant»

Une mère estime malgré tout que l’école a mal agi. Son fils a assisté au fameux cours de physique durant lequel le radium 226 a été subtilisé. «Lorsqu’on a appris ce qui s’était passé, on était choqués et effrayés.» Et d’ajouter: «Personne ne savait où était la source radioactive et quelle était sa dangerosité.» Selon la mère, ce n’est par ailleurs pas la première fois que l’enseignant en question se comporte de manière non-professionnelle. «C’est déjà arrivé qu’il ne se présente tout simplement pas au cours. Plusieurs élèves se sont plaints de lui.»