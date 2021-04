Pays-Bas : Vol de tableaux: suspect arrêté, œuvres introuvables

Un suspect a été arrêté mardi pour le vol de deux tableaux de grande valeur signés Vincent van Gogh et Frans Hals.

La valeur du tableau est estimée entre un et six millions d’euros, selon Arthur Brand, un expert d’art néerlandais. Le tableau du maître de l’âge d’or de la peinture néerlandaise Frans Hals, avait lui, été dérobé pour la troisième fois cinq mois plus tard, dans le musée Hofje van Mevrouw van Aerden de Leerdam. Celui-ci avait déjà été volé dans ce même musée en 2011 et 1988 avant d’être retrouvé respectivement six mois et trois ans plus tard.