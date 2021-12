Russie : Vol dévié pour éviter un avion espion de l’Otan, selon Moscou

L’avion de ligne, avec 142 personnes à bord, a été contraint de changer de trajectoire, alors qu’il effectuait la liaison entre Tel-Aviv et la capitale russe.

Cet incident intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et les pays occidentaux.

Un avion de ligne russe a été contraint de changer de trajectoire pour éviter un appareil espion de l’Otan qui traversait son couloir de vol prévu au-dessus de la mer Noire, ont rapporté les autorités russes. Cet avion espion «est descendu de façon rapide», traversant la route établie pour un Airbus de la compagnie Aeroflot qui effectuait la liaison entre Tel-Aviv et Moscou avec 142 personnes à bord, a déclaré samedi soir l’Agence fédérale russe du transport aérien, citée par l’agence de presse Interfax.

Par conséquent, «la direction et l’altitude du vol commercial ont été immédiatement modifiées», a poursuivi la même source, ajoutant que l’équipage de l’avion espion n’avait pas répondu aux messages des contrôleurs aériens. D’après Interfax, l’avion russe a plongé de 500 mètres pour se tenir à l’écart de l’appareil de reconnaissance et ses pilotes ont pu l’apercevoir depuis le cockpit. Un jet privé qui effectuait un vol vers Skopje depuis Sotchi, station balnéaire russe, a lui aussi modifié sa trajectoire à cause de l’avion espion, selon l’Agence fédérale du transport aérien.