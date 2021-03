Lyon (F) : Vol d’or et prise d’otages: 5 personnes écrouées

Cinq personnes ont été placées en détention provisoire après la prise d’otages fin janvier près de Lyon du patron d’une société spécialisée. La victime avait été contrainte de remettre à ses ravisseurs plusieurs dizaines de kilos d’or.

Le 28 janvier, au petit matin, cinq individus armés et cagoulés avaient fait irruption à Bessenay (Rhône) au domicile du responsable d’une société spécialisée dans le reconditionnement d’or. Elles font partie d’un groupe de neuf individus interpellés et placés en garde à vue lundi. Les quatre dernières personnes ont été mises «hors de cause», selon la même source. Cinq personnes ont été placées en détention provisoire a-t-on appris auprès du parquet.

Butin estimé à 1,4 million d’euros

Le chef d’entreprise, son fils et la petite amie de celui-ci avaient été violentés par les malfaiteurs, puis séparés, ces derniers exigeant du père de famille qu’il leur remette de l’or afin de libérer les deux autres, pris en otages. L’entrepreneur se rendait alors à son entreprise située à Limonest, aux portes de Lyon, afin de récupérer «entre 20 et 30 kilos d’or», selon le parquet. Le montant du butin a été estimé jusqu’à 1,4 million d’euros.

Le père a alors reçu pour ordre des malfaiteurs de rejoindre un nouveau lieu pour remettre l’or à des complices qui prenaient ensuite la fuite. Le fils du gérant et sa petite amie, âgés d’une vingtaine d’années, ont été retrouvés un peu plus tard, ligotés et bâillonnés, sur le parking d’un restaurant du Parc de Miribel-Jonage, au nord-ouest de la ville.