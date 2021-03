4 ans et l’expulsion demandés

«Démesure» du Parquet

Me Yaël Hayat, qui défendait le receleur, a fustigé «la démesure» du Ministère public. Elle a estimé que les écoutes démontraient «qu’il n’y a jamais eu de menace d’un dommage sérieux», mais seulement de «l’insistance» de la part de son client. Elle a ainsi jugé que les complices minimisaient leurs responsabilités, en particulier le voleur «qui se vautre confortablement dans un siège de victime». Me Hayat a par conséquent souhaité que la contrainte, notamment, soit écartée. Considérant que la sanction devrait tenir compte du «démon» du jeu dont était «esclave» le receleur, elle a réclamé une peine compatible avec un sursis complet.

«Mon client a eu peur»

Me Sayeed Karim Ramadan, qui représentait le voleur, a lui aussi plaidé afin d’obtenir un sursis complet. Selon lui, la plupart des vols commis l’ont été sous la contrainte. «On a menacé de mettre le feu à sa maison, d’envoyer des gens chez lui. On l’a poussé à s’endetter pour lui faire miroiter des commissions qui lui auraient permis de rembourser ses créanciers. Il a eu peur et il avait toutes les raisons d’avoir peur», a-t-il assuré, soulignant qu’il ne s’était pas enrichi. L’avocat de l’employé qui s’est limité à fermer les yeux, Me Sylvain Zihlmann, a sollicité une peine pécuniaire avec sursis. Son client, qui a remboursé 20’000 francs à son ex-employeur, «n’a jamais pris part à l’activité criminelle et n’a jamais été rémunéré. Il l’a découverte, s’est tu sous la menace et a laissé faire.» Le verdict sera rendu mercredi après-midi.