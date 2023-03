Zurich: Vol d’un tableau: la police a joué les faux producteurs de porno

En 2008 , des tableaux de la collection Bührle avaient été dérobés à Zurich. La police avait alors parlé du «plus grand vol d’art en Europe». Les peintures volées étaient des œuvres de Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne et Vincent Van Gogh. La police avait retrouvé le tableau du peintre français Paul Cézanne (1839-1906) «Le garçon au gilet rouge» quatre ans plus tard à Belgrade. La valeur du tableau est estimée à environ 100 millions de francs.

Quinze ans après, une enquête de la télévision alémanique révèle comment les agents infiltrés de la justice zurichoise ont réussi à ramener le chef-d’œuvre de Belgrade en Serbie. Des policiers zurichois se sont fait passer pour des entrepreneurs du porno à la recherche de drogues, de femmes et de plateaux de tournage. Ils auraient ainsi pu infiltrer la mafia serbe. Un policier sous couverture aurait d’abord rencontré le suspect pour affaires à Belgrade, puis même en privé lors de fêtes de famille. C’est ainsi que le fonctionnaire a pu gagner la confiance du mafieux et construire une relation d’amitié.

Le piège se referme

Lors d’un week-end à St-Moritz, le suspect aurait finalement parlé et annoncé qu’il avait le Cézanne et que celui-ci était à vendre. L’agent secret a alors fait une offre de 2,8 millions d’euros. Lors de l’échange, le criminel et le tableau ont été attrapés. La révélation de l’enquête de la «SRF» est confirmée par la police cantonale de Zurich. «Ce n’est pas un moyen indiscutable. Mais c’était la seule et dernière possibilité de mettre la main sur les tableaux et l’auteur», explique Peter Bächer, de la police zurichoise. Selon lui, les efforts et les risques encourus par les enquêteurs étaient justifiés. Quant à savoir ce que sont devenus les agents infiltrés: «Ils se sont volatilisés. Ils n’ont jamais existé!», lance ironiquement Peter Bächer…