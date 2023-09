Genève: L’avion fait demi-tour et «gâche le week-end des bénévoles»

Une vingtaine de bénévoles venus de Suisse romande et de France se sont retrouvés coincés à l’aéroport de Genève.

«On était à peine à une heure de Marrakech. Au lieu de continuer jusque là-bas, la compagnie Swiss a choisi de faire demi-tour», s’insurge Yanis. Tout avait pourtant bien commencé pour le Lausannois qui prévoyait de faire trois jours de bénévolat au Maroc, victime d’un séisme il y a peu. Samedi matin, il avait décollé depuis Genève, mais après deux heures de vol, l’avion a rencontré un problème technique. «L’équipage nous a dit qu’on allait quand même pouvoir atterrir à Marrakech et finalement, ils ont préféré revenir au point de départ.»

«Ca ne vaut plus la peine»

Tout comme le Vaudois, une vingtaine de bénévoles, venus de plusieurs cantons romands – Vaud, Valais, Neuchâtel – et de France, fulminent. «On est beaucoup à avoir profité du long week-end du Jeûne fédéral pour aller aider. Au lieu de ça, on se retrouve coincés à Genève. On nous propose des correspondances, mais prévues le lendemain. Ca ne vaut pas la peine pour un séjour de trois jours», s’attriste Yanis, qui s’est fait porte-parole du groupe.