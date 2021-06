États-Unis : Vol inaugural pour le Boeing 737-10, le plus gros des MAX

Le Boeing 737-10, un moyen-courrier, devra encore subir de nombreux tests avant que les premiers exemplaires ne soient livrés aux clients, en 2023.

L’appareil blanc et bleu a décollé à 10H07, heure locale (19H07, heure suisse), depuis Renton, dans l’État de Washington, et après un vol dans un ciel bleu clair, a atterri sans encombre à Seattle à 12H38 (21H38). «L’avion a fonctionné à merveille», a souligné Jennifer Henderson, la responsable des pilotes sur le programme 737 qui était aux commandes du vol vendredi.

«Le trajet que nous avons suivi nous a permis de tester les systèmes, les commandes de vol et les qualités de maniement de l’avion, et toutes ces manœuvres se sont déroulées exactement comme nous l’espérions», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Son prix? 124,5 millions de francs

L’avion, qui vient compléter la gamme mono-couloir du géant de Seattle (737-7, 8 et 9), devra encore subir de nombreux tests avant que les premiers exemplaires ne soient livrés aux clients, en 2023 normalement. Le plus gros des MAX, le 737-10 peut transporter jusqu’à 230 sièges passagers sur 6110 kilomètres. Il est vendu au prix catalogue de 134,9 millions de dollars (124,5 millions de francs).

Lancé officiellement en 2017, le 737-10 était destiné à contrer la concurrence de la version allongée du «blockbuster» de l’Européen Airbus, l’A321neo, sur le segment des mono-couloirs de plus de 200 sièges. Les premières livraisons devaient initialement être effectuées en 2020, mais cette date a déjà été reportée deux fois. Boeing a dû faire face aux déboires des 737 MAX, cloués au sol dans le monde entier après deux accidents rapprochés, en 2018 et 2019, ayant fait 346 morts.

Comme l’ensemble des acteurs du secteur aérien, le constructeur a aussi été touché de plein fouet par la pandémie et ses conséquences sur la production dans ses usines et sur les ventes auprès de ses clients. Un tournant a toutefois été engagé quand plusieurs régulateurs ont de nouveau autorisé le 737 MAX à voler fin 2020.

Boeing a dans la foulée pu reprendre les livraisons de son appareil vedette et les commandes ont commencé à redécoller. Quelques centaines d’employés ont assisté au décollage à Renton, y compris le chef de la division des avions commerciaux, Stan Deal. «Le 737-10 est un élément important des plans de flotte de nos clients, leur offrant plus de capacité, une plus grande efficacité énergétique et le meilleur coût par siège de n’importe quel avion mono-couloir», a souligné ce dernier.