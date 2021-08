Casse virtuel : Vol record de cryptomonnaies: le pirate rend une partie du butin

Le hacker qui a détourné plus 600 millions de dollars en jetons numériques a rendu près de la moitié des actifs, a révélé mercredi soir la société victime de l’escroquerie.

Le hacker qui a dérobé plus de 600 millions de dollars en différentes cryptomonnaies a rendu une partie de son butin. Mais il manque encore 269 millions en Euthereum et 84 millions en OxPolygon, a précisé mercredi la société Poly Network, victime de cette escroquerie.

L’entreprise avait annoncé mardi ce vol de plus de 600 millions de dollars en cryptomonnaies, en soulignant qu’il s’agissait du plus important jamais observé par le secteur.

Un pirate éthique?

Les transferts de bitcoins et autres crypto-actifs reposent sur une technologie – la chaîne de blocs ou «blockchain» – et une philosophie: se passer des intermédiaires comme les banques, les transactions se faisant directement d’utilisateur à utilisateur. L’affaire est donc suivie de près par les acteurs de la finance décentralisée.

«Au lieu de piller, devenez un hacker éthique! Vous êtes importants pour l’avenir de la décentralisation, pour normaliser la blockchain et la crypto et pour les rendre plus sûres!» a ainsi tweeté @zero1_flux, avec un lien vers la lettre de Poly Network au hacker.

Trouver et renforcer les failles du système

Fin avril, les vols de cryptomonnaies, piratages et fraudes avaient atteint 432 millions de dollars, selon CipherTrace. «Ce chiffre peut sembler petit comparé aux années passées, mais si l’on regarde plus en détail, on observe une tendance alarmante: les piratages dans la finance décentralisée représentent désormais plus de 60% du volume total», constate le cabinet spécialisé.