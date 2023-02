Guerre en Ukraine : Vol secret, train de nuit: comment Biden s’est rendu à Kiev en catimini

À l’insu des médias du monde entier, de la classe politique et des électeurs américains, le démocrate de 80 ans a pris place à bord d’un Boeing 757 de l’armée de l’air, appelé C-32, à 04H00 dimanche. Cet avion, une version plus petite qu’Air Force 1 à bord duquel voyagent généralement les présidents américains, était garé à bonne distance de l’endroit où M. Biden embarque habituellement. Détail révélateur de ce voyage tenu secret: les volets de chaque hublot avaient été baissés.

Quinze minutes plus tard, le dirigeant, une poignée d’agents responsables de sa sécurité, une petite équipe médicale, ses proches conseillers et deux journalistes ayant juré de ne rien dire, ont décollé en direction de l’Ukraine, près d’un an après l’invasion russe. Le président américain est sans nul doute l’une des personnes les plus scrutées de la planète. Le moindre de ses déplacements est couvert par des journalistes et chacun de ses propos en public est enregistré et retransmis ou publié.