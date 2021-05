Congo : Volcan Nyiragongo: 400’000 déplacés, une éruption latente

Si quelque 80’000 foyers ont été évacués, la situation reste «préoccupante» selon le président Paul Kagame qui, avec cet exode, parle de «crise humanitaire».

Vendredi soir le président rwandais Paul Kagame, «très préoccupé» par la situation, a appelé à un «soutien mondial et urgent» face à la «crise humanitaire» causée notamment par l’exode de centaines de milliers de Congolais, y compris vers le Rwanda.

Quasi déserte au petit matin, la ville a retrouvé au fil des heures et par endroits une reprise d’activité, mais bien moins qu’à l’ordinaire dans cette agglomération habituellement grouillante de deux millions d’habitants, coincée entre les pentes noires du Nyiragongo et les rives du lac Kivu.

La plupart des magasins et commerces du centre-ville sont restés fermés. Balluchons sur la tête ou accrochés à l’arrière de taxi-motos surchargés, des familles ont continué à partir.

Fumée noire

La nuit et la journée ont été marqués par une baisse notable du nombre et de l’intensité des tremblements de terre. Des panaches de fumée noire s’échappant du cratère à l’horizon en fin d’après-midi ont cependant relancé les inquiétudes.

Jeudi, dans un soudain exode, les habitants ont fui la ville dans la peur et la précipitation après un ordre d’évacuation «préventive» et «obligatoire» face aux risques d’une nouvelle éruption.

Première éruption

Une première éruption sans aucun signe avant-coureur avait eu lieu samedi dernier, provoquant déjà la fuite des habitants, rentrés pour beaucoup le lendemain. Deux immenses coulées de lave se sont échappées des flancs du volcan, dont l’une est venue s’immobiliser dans les faubourgs Nord-Est de Goma. Au moins 32 personnes ont trouvé la mort, entre 900 et 2500 habitations détruites, soit déjà environ 20’000 sans abri ou déplacés.

«La sismicité et la déformation du sol continuent à indiquer la présence du magma sous la zone de Goma, avec une extension sous le lac Kivu». Le «point de sortie des laves n’est pas prévisible pour le moment», la population doit «rester vigilante et à l’écoute des informations transmises», alors que la situation «peut évoluer rapidement».

Le gouvernement avait listé jeudi quatre types de risques: les tremblements de terre, la toxicité de l’air et de l’eau du fait des cendres dispersées dans l’atmosphère, une «éruption secondaire» avec possiblement des laves surgissant directement du sol dans la ville. Et enfin le «scénario catastrophe» de la remontée d’une «poche de gaz» des profondeurs du lac Kivu.

La région de Goma est une zone d’intense activité volcanique, avec six volcans, dont le Nyiragongo et le Nyamuragira qui culminent respectivement à 3470 et 3058 mètres.