RDC - Volcan Nyiragongo: présence de magma sous la zone urbaine de Goma

Volcan Nyiragongo en RDC : «Présence de magma sous la zone urbaine de Goma»

Face au risque d’éruption, des dizaines de milliers d’habitants ont reçu l’ordre d’évacuer une partie de la ville jeudi.

Éviter une éventuelle catastrophe

«La situation peut changer rapidement, elle est sous surveillance constante», et en «prévision de cette éventuelle catastrophe, l’évacuation est obligatoire et se fera vers Sake (localité à 20 km à l’ouest de Goma). Elle devra se faire dans le calme et sans précipitation sous la coordination des humanitaires et avec les moyens de transport mis à disposition par les autorités provinciales dans chaque quartier», a détaillé le gouverneur. «Les gens doivent emporter le seul minimum, pour donner la chance à tout le monde d’embarquer après avoir pris soin de fermer leurs maisons», a-t-il conclu.