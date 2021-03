Des données plus précises

«La cendre volcanique, qui a la même température de fusion que celle d’un moteur d’avion, se fond et s’attache à la turbine, ce qui peut l’arrêter», explique Costanza Bonadonna, professeure au Département des sciences de la Terre. D’où l’importance pour l’aviation civile de disposer de données précises lors d’une éruption afin de pouvoir anticiper le comportement d’un nuage volcanique. «Actuellement, pour décider de fermer l’espace aérien, on se base sur la concentration de particules de cendre dans l’atmosphère, poursuit la scientifique. On ne prend pas en compte les agrégats, ce qui n’est pas correct.» Ces assemblages de petites particules peuvent sédimenter de manière prématurée et tomber plus près d’un volcan et plus vite que prévu, ou alors se retrouver bien plus loin par un phénomène de «sédimentation retardée», un «effet rafting» jusque-là jamais prouvé.