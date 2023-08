Lutry (VD): volé sur le lac Léman, un bateau retrouvé… en Lituanie

Tout a commencé le 9 août 2022, lorsque deux individus se sont présentés auprès de la société Off Axis pour louer une embarcation. Ils avaient alors revêtu le costume des parfaits plaisanciers. Endimanchés de jeans et polo, avec une petite glacière, ils ont demandé à louer un des bateaux de luxe. Valeur de l’engin neuf: 190’000 francs. Un responsable a effectué les vérifications d’usage, encaissé la caution et le montant de la location et souhaité une belle journée à ceux qu’il considérait comme des clients normaux. Les deux individus sont partis… et ne sont jamais revenus.