Faire voler des avions à l’hydrogène sera possible en 2030

La course au voyage décarboné est lancée. Lundi, Easyjet a affiché son objectif: une aviation à zéro émission de carbone d’ici à 2050. Pour ce faire, la compagnie a noué un partenariat avec Rolls-Royce pour développer des «moteurs hydrogène à combustion pour les monocouloirs», c’est-à-dire pour les courts et moyens courriers. Le constructeur aéronautique britannique «s’approche d’une étape décisive», explique Easyjet, à savoir les premiers essais au sol.

En effet, Rolls-Royce indique qu’il va mener d’ici à la fin de l’année «une série complète d’essais sur banc de ses moteurs pour prouver que le carburant peut fournir de l’énergie en toute sécurité et de manière efficace aux avions de petite et moyenne taille à partir du milieu des années 2030». Différents tests ont déjà été effectués à Bristol et Trondheim, explique la société. «Ils ont confirmé que le système fournissait plus de 1,5 mégawatt de puissance – une première dans le secteur de l’aviation.»