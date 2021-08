Vaud : Voleur à l’astuce au bancomat pincé et condamné

Deux voleurs roumains ont sévi dans plusieurs régions du pays en détournant l’attention de citoyens en train de retirer de l’argent au distributeur de billets. Recherché depuis 2018, le principal malfaiteur a été retrouvé et condamné.

Plus rapides que l’éclair et diablement efficaces, deux voleurs roumains ont sévi un peu partout en Suisse durant l’été 2018. Le 14 juillet de cette année-là, un habitant de Salavaux (VD) a rejoint la liste des victimes dont le nombre précis est difficile à déterminer. L’homme s’apprêtait à retirer de l’argent quand deux individus ont réussi à détourner son attention. Les malfaiteurs ont posé un journal sur l’écran du bancomat et ont prélevé 1000 fr sur le compte du plaignant.

Pincé à la frontière

En 2018, identifié par les enquêteurs de la police, celui qui s’apparente comme le chef du duo a fait l’objet d’un signalement au RIPOL, la banque de données des personnes recherchées en Suisse. C’est le 2 mars 2021 qu’il a été pincé au poste frontière de Bâle Weil alors qu’il se trouvait dans une voiture avec l’oncle de son épouse et un ami de ce dernier. Cet homme marié, père de six enfants et sans aucune formation, revenait d’Italie pour retourner en Allemagne où il habite avec sa famille. Selon ses dires, il est employé par une entreprise de nettoyage allemande et gagne entre 800 et 900 euros par mois.