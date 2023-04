Genève: Voleur de montres de luxe à l’arraché pincé en Allemagne 

Un voleur de montres de luxe se trouve entre les mains de la justice genevoise depuis la fin de l’année. L’homme, âgé de 23 ans, s’en était pris à un individu dans le parking d’un magasin du bout du lac le 26 janvier 2022 vers 17 heures. Lui et deux comparses avaient menacé avec un couteau leur proie. Celle-ci portait au poignet une tocante en or jaune d’une valeur de 58’500 francs et sortait de son véhicule. Les malfrats avaient fui avec des scooters faussement immatriculés à Genève, abandonnés sur la voie publique avec leurs vestes et l’arme, qui portait l’ADN du prévenu.

En flagrant délit en Allemagne

Il se trouve qu’il était connu sous une autre identité en Allemagne. C’est précisément dans ce pays qu’il a été retrouvé, alors qu’un mandat d’arrêt international avait été délivré à son encontre. Il était en détention outre-Rhin, après avoir été pincé en flagrant délit d’arrachage de montre, en scooter et aidé d’un complice, au centre-ville d’une localité germanique. Le jeune homme a été extradé vers la Suisse le 23 décembre. Entendu par la police et le Ministère public, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais n’a pas donné ses acolytes.

Plusieurs autres brigandages

Les investigations policières ont également établi que le 23 avril 2022, soit trois mois après la tentative de vol de la montre en or, le prévenu avait été contrôlé par les forces de l’ordre genevoises, en compagnie de trois autres hommes. Tous étaient connus pour des brigandages similaires dans un autre pays européen, où cinq cas avaient été répertoriés en octobre et novembre 2021. Il est aussi apparu qu’entre la tentative du 26 janvier 2022 et ce contrôle, deux autres brigandages concernant des montres avaient été perpétrés dans le canton par deux hommes à scooter. Et depuis cette date, coïncidence ou pas, plus rien.