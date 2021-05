Carouge (GE) - Voleur de portable pincé grâce au flair de «Furry»

L’individu, lui, s’est ensuite rendu dans un parc, où il s’est penché dans des buissons. C’est là qu’il a été interpellé et que «Furry» est entré en action . Grâce au nom figurant sur l’abonnement de transport, les policiers ont pu retrouver la victime, une dame qui venait de se rendre compte du larcin. Elle a déposé plainte. Lors de la fouille au poste, un morceau de 18 grammes de haschich a été retrouvé. Interdit d’entrée en Suisse depuis le mois de février, le suspect , originaire d’Algérie et sans domicile fixe , a reconnu les faits reprochés et a été mis à disposition du Ministère public.